Хабиб про поражение Усмана: «После такого нокаута очень многие не восстанавливаются»

Бывший чемпион UFC в легком весе прокомментировал поражение от на UFC 278.

За 56 секунд до конца поединка Эдвардс точным ударом ногой в голову отправил чемпиона в нокаут.

— Я смотрел утром бои UFC. Честно сказать, был удивлен. Можно сказать, чуть-чуть расстроен. С Камару у меня очень хорошие отношения. Было тяжело наблюдать, как лучший боец в мире на данный момент улетел за 50 секунд до конца боя в глубокий нокаут.

— Со второго раунда было ощущение, что бой идет по понятному сценарию. Хотелось выключить, когда смотрел?

— Да, я думал, что по этому сценарию бой и закончится. Как и все. Но это бои, это ММА. Вы сами видите. Секунду проморгал, не так руку поставил, не так защиту поставил — можешь отключиться, можешь в раздевалке проснуться. И все закончилось.

— Было общение с Камару после боя?

— С бойцами я стараюсь общаться через пару дней [после их боев]. Через три-четыре дня. Им и так все пишут, эмоции там... Когда все утихнет — я с ним созвонюсь.

— Камару сможет вернуться и забрать титул? Или ты посоветуешь ему завершить карьеру?

— Как я знаю, уже работают над трилогией. Он может выиграть Леона Эдвардса, я считаю. Но после такого нокаута очень многие не восстанавливаются. Интересно будет посмотреть. Я бы с удовольствием посмотрел их третий бой. У них 1:1.

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