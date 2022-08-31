Дэйна Уайт связывался с Хабибом по поводу возобновления карьеры: «Он сказал, что не заинтересован»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что разговаривал с экс-чемпионом легкого дивизиона по поводу возобновления карьеры.

«Я связывался с ним недавно, чтобы узнать, заинтересован ли он в чем-то, или нет. Он сказал: «Я в отставке, брат. Я закончил».

Не думаю, что Хабиб когда-нибудь вернется. Мое предложение, это было нечто другое — я предложил ему провести бой по правилам грэпплинга, но он сказал, что не заинтересован.

Думаю, со смертью отца его карьера закончилась, и он просто сосредоточился на подготовке других парней, помогая им стать чемпионами», – сказал Уайт.

Дос Аньос – о бое с Хабибом: «Он не нанес мне урона, уже через 40 дней я провел следующий поединок»

Джон Джонс – о сравнениях с Хабибом: «13 побед в UFC против 14 защит титула UFC»