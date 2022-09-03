Веттори про бой с Уиттакером: «Попытаюсь прикончить его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер UFC Fight Night Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори поделился ожиданиями от боя с Робертом Уиттакером.

«Роберт – определенно очень хорош. Но, с учет сказанного, он все равно остается тем же бойцом, что и год назад. Я же продолжаю улучшаться. Я не верю, что Уиттакер еще способен совершенствоваться. Вот в чем разница между нами.

Я хочу попытаться прикончить его. Это будет моя победа либо сабмишеном, либо нокаутом. Если у меня не получится финишировать его, то все равно выиграю доминирующим образом», – сказал Веттори.

Бой Веттори и Уиттакера состоится сегодня, 3 сентября, на турнире UFC Fight Night в Париже.

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