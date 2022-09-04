Нганну – о возвращении: «Рано говорить, что все в порядке. Мне еще нужно время»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что еще не близок к возвращению в октагон после тяжелой травмы колена.

Напомним, что камерунский боец не выходил в клетку с января 2022 года, когда успешно защитил титул в бою против Сирила Гана.

«Сейчас речь не идет о возвращении. Нет конкретных точных сроков, когда я проведу следующий бой. Через неделю у меня запланирован визит к врачу.

Тогда мы и узнаем как дела. Могу сказать одно, что реабилитация проходит неплохо, но мы должны дать моему колену немного времени.

Еще рано говорить, что все в порядке. Прошло всего пять месяцев с момента операции. Мне нужно еще некоторое время», – сказал Нганну.

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