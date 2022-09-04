Бонусы UFC в Париже: Бой Ган и Туивасы – лучший, Магомедов показал выступление вечера

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

UFC подвел итоги первого в истории турнира в Париже.

Лучшим поединком вечера признан бой Сирила Гана и Тая Туивасы. Француз нокаутировал австралийца в третьем раунде.

По 50 тысяч долларов также получат бойцы, которые показали лучшие выступления вечера. Это Абусупьян Магомедов, нокаутировавший в дебютном поединке Дастина Штольцфуса, и Бенуа Сен-Дени, который во втором раунде отправил в нокаут Габриэля Миранду.

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