Бонусы UFC в Париже: Бой Ган и Туивасы – лучший, Магомедов показал выступление вечера

UFC подвел итоги первого в истории турнира в Париже.
Лучшим поединком вечера признан бой Сирила Гана и Тая Туивасы. Француз нокаутировал австралийца в третьем раунде.
По 50 тысяч долларов также получат бойцы, которые показали лучшие выступления вечера. Это Абусупьян Магомедов, нокаутировавший в дебютном поединке Дастина Штольцфуса, и Бенуа Сен-Дени, который во втором раунде отправил в нокаут Габриэля Миранду.
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