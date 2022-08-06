Официально: Исраэль Адесанья и Алекс Перейра возглавят турнир UFC 281

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке против Алекса Перейры в ночь на 13 ноября.

Поединок возглавит турнир UFC 281, который пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден».

Адесанья удерживает пояс в среднем весе после пяти успешных защит. Перейра же провел в UFC три поединка, одержав в них две досрочные победы.

Ранее бойцы встречались на ринге как кикбоксеры, в обоих боях сильнее был бразилец.

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