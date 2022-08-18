Уайт отговаривает Усмана подниматься в весе: «Парни в среднем весе уже большие, а в полутяжелом – гребанные монстры»

Президент UFC Дэйна Уайт посоветовал лучшему бойцу промоушена вне зависимости от весовой категории Камару Усману оставаться в категории до 77 килограммов.

Ранее чемпион полусреднего дивизиона заявил, что хочет попробовать себя в полутяжелом весе. Драться в среднем весе он не хочет из-за дружеских отношений с Исраэлем Адесаньей.

«Это безумие. Он никогда не говорил мне об этом лично. Посмотрите на парней, которые выступают в полутяжелом весе.

На того же Прохазку, Тейшейру, Блаховича, Анкалаева. Эти парни – гребанные монстры. Так что я считаю это плохой идей.

Парни в среднем весе уже больше. Тот же Канноньер, Уиттакер, Веттори, Адесанья. Это опасные бойцы в таком весе.

Перейра, Брансон. В этом дивизионе есть Брансон, который также умеет бороться. Все они крепкие орешки», – сказал Уайт.

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