Адесанья – о трилогиях с Уиттакером и Веттори: «Не люблю читать одну и ту же книгу много раз»

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что не заинтересован в боях против Роберта Уиттакера и Марвина Веттори.

Ранее новозеландец дважды встречался с обоими бойцами, одержав победы во всех поединках.

«Я уже дважды встречался с каждым из них. Я не люблю читать одну и ту же книгу много раз. Это скучно.

Они могут перейти в полутяжелый вес. Им придется сделать что-то впечатляющее, чтобы снова получить бой со мной», – сказал Адесанья.

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