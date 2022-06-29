Адесанья – о трилогиях с Уиттакером и Веттори: «Не люблю читать одну и ту же книгу много раз»

Чемпион UFC в среднем весе заявил, что не заинтересован в боях против и .

Ранее новозеландец дважды встречался с обоими бойцами, одержав победы во всех поединках.

«Я уже дважды встречался с каждым из них. Я не люблю читать одну и ту же книгу много раз. Это скучно.

Они могут перейти в полутяжелый вес. Им придется сделать что-то впечатляющее, чтобы снова получить бой со мной», – сказал Адесанья.

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