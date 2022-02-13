Роберт Уиттакер: «Наш третий бой с Адесаньей неизбежен, потому что я опять разнесу всех»

Бывший претендент на титул в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что уверен в проведении еще одного поединка против Исраэля Адесаньи.

Напомним, что бойцы возглавили турнир UFC 271, победителем боя стал Адесанья.

«Честно говоря, наш третий бой неизбежен, потому что я опять разнесу всех, кого передо мной поставят. это знает.

Поэтому он сказал, что в будущем мы еще увидимся. Я не думаю, что Исраэль вскоре проиграет пояс, потому что он очень хорош.

Думаю, что пока только мне под силу одолеть его», – сказал Уиттакер после боя.

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