Штырков про поражение Шлеменко: «Это не тот «Шторм», который был раньше»

Российский боец прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Александра Илича на 12.

«Я не смотрел этот бой, поскольку давал интервью, но мне сказали о результате. Я испытываю огорчение за Саню. Это наша работа. Нормально, когда кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает.

Просто плохо, что я очень хорошо знаю Сашу и по-другому отношусь к нему, нежели к остальным бойцам. Это наше имя, наша легенда. Примерно как Федор Емельяненко падает, проигрыш Саши где-то рядом.

Но звонки давно были. Если взять крайние два боя, то Саша не впечатлял. Не то, что он не впечатлял, но это не тот «Шторм», который был раньше, даже в RCC. А здесь вылетает молодой, заряженный чувак, у которого есть все шансы победить Саню, потому что тот не борется», – сказал Штырков.

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