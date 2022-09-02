Уайт заявил, что Туиваса подерется за титул в случае победы над Ганом

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и может стать претендентским.

При этом босс промоушена сказал только о титульном шансе для Туивасы, а называть следующим претендентом француза функционер не стал.

«Да, именно так это и работает – если Тай победит, очевидно, он будет следующим в очереди на титульный бой.

И бой Сирила против Фрэнсиса был очень близким. Я не назначаю бои до того, как пройдут назначенные поединки, так что все возможно.

В любом случае, пока мы не можем знать, как все обернется, потому что чемпион все еще травмирован. Но тот, кто победит в эти выходные, будет совсем рядом», – сказал Уайт.

Сирил Ган: «Туиваса сказал, что испортит мне вечеринку на турнире в Париже. Пусть не беспокоится, победа будет за мной»

Тай Туиваса: «Собираюсь прикусить свою капу и идти вперед в бою с Ганом»