Ган объяснил, почему проиграл Нганну: «Я допустил несколько ошибок»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган вспомнил поединок за титул против , который завершился победой камерунца единогласным решением судей.

«После того как я дал интервью в клетке, ночь была нормальной. Я провел ее с моими друзьями и семьей. Мы тусовались, так что все было в порядке.

Я сделал несколько ошибок, но мы с Фрэнсисом выдали действительно отличный бой. Однако я допустил несколько ошибок, из-за чего и проиграл поединок. Но теперь все хорошо. Я нормально к этому отношусь и могу пережить это», – сказал француз.

Бой Сирил Ган – Тай Туиваса 3 сентября возглавит турнир UFC в Париже

Хабиб пригласил Сирила Гана в Дагестан, француз ответил