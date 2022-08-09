Ган объяснил, почему проиграл Нганну: «Я допустил несколько ошибок»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган вспомнил поединок за титул против Фрэнсиса Нганну, который завершился победой камерунца единогласным решением судей.
«После того как я дал интервью в клетке, ночь была нормальной. Я провел ее с моими друзьями и семьей. Мы тусовались, так что все было в порядке.
Я сделал несколько ошибок, но мы с Фрэнсисом выдали действительно отличный бой. Однако я допустил несколько ошибок, из-за чего и проиграл поединок. Но теперь все хорошо. Я нормально к этому отношусь и могу пережить это», – сказал француз.
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