Тай Туиваса: «Собираюсь прикусить свою капу и идти вперед в бою с Ганом»

Австралийский тяжеловес UFC Тай Туиваса поделился ожиданиями от боя с , который состоится 3 сентября на турнире в Париже.

«Думаю, что проигрыш Гана в бою с Фрэнсисом Нганну заставил работать его еще усерднее. Кроме того, мы станем участниками большого события. Впервые в истории UFC проведет турнир в его родном городе.

Ган — отличный боец. Думаю, что он будет в прекрасной форме. Но я собираюсь показать ему то, что он никогда не видел.

Это будет, черт возьми, драка. Я собираюсь прикусить капу и идти вперед», – сказал Туиваса.

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