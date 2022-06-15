Бой Сирил Ган – Тай Туиваса 3 сентября возглавит турнир UFC в Париже

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал поединок тяжеловесов Сирила Гана и Тая Туивасы.

Поединок возглавит турнир UFC в Париже, который состоится 3 сентября.

Ган в январе этого года проиграл в титульном поединке с Фрэнсисом Нганну единогласным решением судей.

Туиваса идет на серии из пяти побед подряд. В феврале он нокаутировал во втором раунде Деррика Льюиса.

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