Бой Сирил Ган – Тай Туиваса 3 сентября возглавит турнир UFC в Париже

UFC анонсировал поединок тяжеловесов и .

Поединок возглавит турнир UFC в Париже, который состоится 3 сентября.

Ган в январе этого года проиграл в титульном поединке с Фрэнсисом Нганну единогласным решением судей.

Туиваса идет на серии из пяти побед подряд. В феврале он нокаутировал во втором раунде Деррика Льюиса.

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