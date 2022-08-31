Сирил Ган: «Туиваса сказал, что испортит мне вечеринку на турнире в Париже. Пусть не беспокоится, победа будет за мной»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от боя с Таем Туивасой, который состоится 4 сентября на турнире в Париже.

«Мы ждали эту дату, потому что UFC искал возможность провести ивент в Париже. Было невозможно провести этот турнире в Париже без меня. Я очень счастлив, это важный момент в моей карьере.

Думаю, что все люди из UFC, бойцы, члены команд счастливы находиться в Париже, потому что это особенный город. Думаю, что мой соперник чувствует себя комфортно и полон решимости выиграть бой.

Видел его интервью, в котором он сказал, что испортит мне вечеринку. Но пусть не беспокоится, победа будет за мной. А после этого мы устроим совместную вечеринку.

Это хороший шанс для меня немного повеселиться. Надеюсь, что в субботу все французские бойцы отпразднуют победу. Даже если кто-то проиграет, все будет в порядке», – сказал Ган.

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