Хелениус – о бое с Уайлдером: «Я готовился год, будет тяжело»

Финский боксер-тяжеловес Роберт Хелениус, которому предстоит поединок против Деонтея Уайлдера, признался, что не намерен недооценивать соперника, несмотря на два поражения подряд от .

«Мне надо проявить себя в этом бою, чтобы получить титульный шанс. Будет тяжело. Вот почему мы усердно готовились весь год.

Мы знали, что должны сделать все, что в наших силах, и рискнуть всем, что у нас есть. Я чувствую, что готов к этому бою.

Я собираюсь сделать все, что в моей власти. Ведь я так долго ждал шанса, чтобы подраться за пояс», – сказал Хелениус.

Деонтей Уайлдер вернется на ринг осенью. Соперник – 38-летний Роберт Хелениус (BoxingScene)