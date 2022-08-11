Деонтей Уайлдер вернется на ринг осенью. Соперник – 38-летний Роберт Хелениус (BoxingScene)

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер работает над возвращением на ринг.

Соперником 36-летнего американца может стать 38-летний тяжеловес из Финляндии Роберт Хелениус.

Их бой станет главным событием вечера бокса в Бруклине (Нью-Йорк), который состоится в ночь на 16 октября.

Напомним, что Уайлдер идет на серии из двух досрочных поражений в поединках против Тайсона Фьюри. Хелениус же идет на серии из трех побед нокаутом.

Уайлдер про реванш Усик – Джошуа: «Я ставлю на Александра»

Деонтей Уайлдер сообщил о продолжении карьеры: «Это мое последнее путешествие»