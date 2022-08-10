Фьюри объявил о «возвращении в бокс». Тайсон намерен биться с Чисорой

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение, в котором объявил о возвращении в бокс.

Британский спортсмен объяснил это желанием провести трилогию против Дерека Чисоры. Также «Цыганский король» назвал имя тренера, под руководством которого будет готовиться к бою с Чисорой

«Я решил вернуться в бокс, поскольку хочу стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе в истории, который проведет две трилогии: одну – с , а вторую – с Дереком Чисорой.

Я всегда говорил, что подерусь с Чисорой в конце моей карьеры, и вот мы снова бьем все рекорды и устанавливаем прецеденты.

Я выбрал Айзека Лоу своим тренером, потому что когда я работал с Питером Фьюри, он был рядом. Мы всегда очень хорошо сотрудничали и собираемся согласиться на огромный бой», – сказал Фьюри.

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