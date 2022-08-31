Французский тяжеловес UFC Сирил Ган назвал лучшего российского бойца в промоушене.

«Я думаю, что лучший российский боец в UFC прямо сейчас - Насурдин Имавов. Это очень сильный парень, мы тренируемся в одном зале.

Пока он провел только один бой [в UFC], но я вижу, что он способен на многое. Он очень крутой боец», – сказал Ган.

Имавов представляет Францию и провел в ММА 14 боев, одержав 11 побед. 3 сентября на турнире UFC в Париже Имавов подерется с американцем Хоакином Бакли.

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