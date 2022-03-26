Даррен Тилл: «Том Аспиналл будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даррен Тилл Тай Туиваса Сирил Ган Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Британский средневес UFC Даррен Тилл оценил перспективы соотечественника Тома Аспиналла.

«Он мне недавно написал и попросил меня перестать вызывать за него Сирила Гана. Он хочет драться с Таем Туивасой, а не с Ганом. Он выбрал себе путь.

Думаю, что он будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе. И если он окажется в одной клетке с Джоном Джонсом, он просто будет с ним играть. Я в этом убежден», – написал Тилл.

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