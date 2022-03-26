Даррен Тилл: «Том Аспиналл будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе»

Британский средневес UFC Даррен Тилл оценил перспективы соотечественника Тома Аспиналла.
«Он мне недавно написал и попросил меня перестать вызывать за него Сирила Гана. Он хочет драться с Таем Туивасой, а не с Ганом. Он выбрал себе путь.
Думаю, что он будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе. И если он окажется в одной клетке с Джоном Джонсом, он просто будет с ним играть. Я в этом убежден», – написал Тилл.
Чимаев – об Аспиналле: «Нганну нужно быть готовым к этому парню, у него есть все, чтобы стать чемпионом»