Даррен Тилл: «Том Аспиналл будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе»

Британский средневес UFC Даррен Тилл оценил перспективы соотечественника .

«Он мне недавно написал и попросил меня перестать вызывать за него . Он хочет драться с , а не с Ганом. Он выбрал себе путь.

Думаю, что он будет следующим чемпионом UFC в тяжелом весе. И если он окажется в одной клетке с , он просто будет с ним играть. Я в этом убежден», – написал Тилл.

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