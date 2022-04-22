Немков про бой с Андерсоном: «Мне изначально сказали, что поединок состоится при условии, что я буду драться без флага»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал об условии на боя с .

«Мне изначально сказали, что бой может состояться при условии, что тебя представят Вадим Немков из Старого Оскола, и ты будешь драться без флага, что не будет рекламных моментов – «Северный десант» на шортах, «Оскольская строительная компания», без баннера.

Просто Fedor Team, Старый Оскол и все. Ничего страшного, что поделать. Хотя у нас отношения с «Северным десантом» хорошие.

А то, что я без флага, – все же знают, что я Вадим Немков, представляю Россию. Ничего страшного. Главное – надо было выигрывать», – сказал боец.

16 апреля Немков дрался с Андерсоном в финале гран-при полутяжеловесов Bellator, однако поединок был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

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