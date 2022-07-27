Григорий Дрозд: «В семье Нурмагомедовых все будут смотреть через призму того, что Хабиб сделал в свое время»

Теги Григорий Дрозд MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший российский боксер Григорий Дрозд отреагировал на первое место Усмана Нурмагомедова в легком дивизионе Bellator.

«Поздравляю Усмана с таким достижением, но, несмотря на это, я считаю, что от статуса «брат Нурмагомедова» он навряд ли избавится.

Сложно избавиться от своей фамилии и от своего наследия. Я думаю, что в семье Нурмагомедовых все будут смотреть через призму того, что Хабиб сделал в свое время, Усман — своеобразный заложник этой славы.

Для того чтобы на него смотрели как на отдельного бойца, ему нужно делать большие бои и выигрывать их. Рейтинги ему не слишком помогут в этом плане», – считает Дрозд.

В минувшие выходные Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса.

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