Григорий Дрозд: «В семье Нурмагомедовых все будут смотреть через призму того, что Хабиб сделал в свое время»

Бывший российский боксер отреагировал на первое место в легком дивизионе .

«Поздравляю Усмана с таким достижением, но, несмотря на это, я считаю, что от статуса «брат Нурмагомедова» он навряд ли избавится.

Сложно избавиться от своей фамилии и от своего наследия. Я думаю, что в семье Нурмагомедовых все будут смотреть через призму того, что Хабиб сделал в свое время, Усман — своеобразный заложник этой славы.

Для того чтобы на него смотрели как на отдельного бойца, ему нужно делать большие бои и выигрывать их. Рейтинги ему не слишком помогут в этом плане», – считает Дрозд.

В минувшие выходные Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса.

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