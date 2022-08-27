Шлеменко назвал одной из причин поражения Иличу журналиста, спросившего перед боем о завершении карьеры

Боец Александр Шлеменко после поражения от Александра Илича на 12 пообщался с журналистом «Вестник ММА» Михаилом Краймером, который до поединка спросил россиянина о возможном завершении карьеры в случае неудачного исхода боя с сербом.

«Ты стал точкой, которая привела к этой ситуации. Когда человек настраивается на бой, и его спрашивают: «А что будет, если вы проиграете?» – как ты себе это представляешь?

То есть я сижу и думаю, что будет, если я проиграю? Для чего мне об этом думать? Я приехал за победой.

А сейчас мне приходится думать, почему я проиграю. Я не перекладываю на тебя ответственность, но твои слова стали пророческими в этой ситуации», – сказал Шлеменко.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым

Александр Шлеменко: «Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась»