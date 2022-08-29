Чимаев – о бое с Диазом: «Я согласился, потому что этот парень знаменит»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что принял поединок против не из спортивного интереса. Швед чеченского происхождения считает, что победа над ветераном ММА сделает его более известным.

«На самом деле мне не нужно драться с этим парнем. Я дерусь с ним просто для удовольствия. Я был еще ребенком, когда он уже дрался.

Я просто мог сидеть и дождаться титульного боя. Я согласился на этот бой, потому что этот парень знаменит, но я понимаю, что он не лучший.

Все его любят и говорят об этом гангстере. Я ем гангстеров на завтрак. Я собираюсь уничтожить этого парня», – сказал Хамзат.

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