Леон Эдвардс: «Если Диаз победит Чимаева, он получит свой титульный шанс»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хамзат Чимаев UFC 279 Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс готов дать титульный шанс Нейту Диазу, если он победит Хамзата Чимаева.

«Представьте, если Диаз победит Чимаева. Я очень надеюсь, что он это сделает. Я бы на 100% дал ему шанс в таком случае.

Это был бы сумасшедший поворот событий. Нет сомнений, что этот парень получил бы шанс. Просто Нейт классный парень и боец. Я это сказал ему после нашего боя. Диаз такой, какой он есть.

Он один из тех парней, которые не меняются со временем. Если он победит Хамзата, то получит свой шанс», – сказал Эдвардс.

Бой Диаза и Чимаева состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Эдвардс рос в ямайском гетто и дрался с бандами Бирмингема, а отца застрелили в ночном клубе. Сегодня Леон сделал невозможное: нокаутировал Усмана

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