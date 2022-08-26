Стрикленд – о бое Чимаева и Диаза: «Хамзат может просто встать с дивана и нахрен уничтожить его»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стрикленд уверен в победе над .

По мнению американца, непобежденный швед может победить соперника даже без тренировочного лагеря.

«В UFC просто сказали: «Эй, Хамзат, мы тебя любим. Выходи и, черт побери, побей этого старика». Я не думаю, что Хамзату нужно готовиться к нему.

Возможно, он выйдет, даже не тренируясь, встав с дивана, и просто нахрен уничтожит его», – сказал Стрикленд.

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