Чимаев пошутил над Абдель-Азизом после поражения Усмана

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев подколол менеджера Камару Усмана Али Абдель-Азиза.

Швед чеченского происхождения опубликовал пост в соцсетях, высмеивая в нем реакцию Али на поражение Усмана в бою с .

Напомним, что бывший доминирующий чемпион в полусреднем весе сенсационно проиграл Эдвардсу, попавшись на хай-кик в пятом раунде.

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