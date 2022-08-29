Уиттакер – о бое с Веттори: «Я хочу его бить так сильно, как только смогу»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от поединка с Марвином Веттори, который состоится 3 сентября в Париже (Франция) на турнире UFC Fight Night 209.

«Я хочу его бить так сильно, как только смогу. Я работал над этим весь тренировочный лагерь. Я хочу проверить его характер.

Я понимаю, что Марвин является одним из лучших бойцов нашей весовой категории, но у меня есть пятнадцать минут, чтобы поставить шоу.

Это именно то, что я собираюсь сделать. Было бы потрясающим, стать первым бойцом, который прикончит Веттори.

Все же этих парней, на таком уровне очень сложно прикончить. Они здесь не просто так и все являются крутыми бойцами», – сказал австралиец.

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