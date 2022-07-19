Роберт Уиттакер о поединке Адесанья – Перейра: «Думаю, это будет бой по кикбоксингу»

Экс-чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от противостояния между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Это интересный бой. Многое зависит от того, как Алекс будет наносить удары. Как он справится с ударами Адесаньи в перчатках меньшего размера.

Думаю, что это будет бой по кикбоксингу. В противном случае я буду очень удивлен», – сказал Уиттакер.

Ранее Перейра дважды побеждал Адесанью по правилам кикбоксинга, а их третий поединок пройдет за титул UFC.

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