Марвин Веттори: «Среднему весу нужен новый чемпион, Италия его скоро получит»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Марвин Веттори раскритиковал чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью за выступление в бою против Джареда Канноньера.

«Реальность такова, что это дерьмо было настолько скучным, что люди уходили с арены после 3 раундов.

Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдет очень скоро. Через 9 недель мы делаем заявление. Италия скоро получит своего первого чемпиона UFC», – написал Марвин в соцсетях.

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