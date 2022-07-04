Марвин Веттори: «Среднему весу нужен новый чемпион, Италия его скоро получит»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори раскритиковал чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью за выступление в бою против .

«Реальность такова, что это дерьмо было настолько скучным, что люди уходили с арены после 3 раундов.

Дивизиону нужен новый чемпион, и это произойдет очень скоро. Через 9 недель мы делаем заявление. Италия скоро получит своего первого чемпиона UFC», – написал Марвин в соцсетях.

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