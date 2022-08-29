Александр Емельяненко – о братских отношениях: «Прощайте друг друга, и вам воздастся!»

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Российский ветеран ММА Александр Емельяненко в очередной раз намекнул на желание помириться со старшим братом Федором.

«Вот что сказал нам Спаситель. Ежели согрешит против тебя брат твой, и покается – прости его.

И ежели семь раз согрешит против тебя, и семь раз обратится, и скажет «каюсь» – прости его. Прощайте друг друга, и вам воздастся!», – сказал Емельяненко-младший.

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