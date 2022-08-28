Режиссер Марк Уолберг: «Я должен заполучить Конора»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Марк Уолберг Бокс/MMA/UFC

Голливудский актер и режиссер Марк Уолберг хочет снять в новом фильме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я должен заполучить Конора. Я должен снять его в кино. Я бы точно дал ему роль в хорошем фильме», – сказал Уолберг.

Напомним, что ирландец снимется в римейке боевика «Дом у дороги», где главного героя сыграет Джейк Джилленхол.

Конор сыграет в Голливуде – в ремейке боевика 80-х. До этого боец отказал Вину Дизелю (вместо него взяли Биспинга) и «Игре престолов»

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