Менеджер Макгрегора: «Конор готовится к громкому возвращению в следующем году»

Тим Симпсон, менеджер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях , рассказал о планах ирландца по возвращению.

«Конор готовится к громкому возвращению в следующем году. Кажется, его нога еще не восстановилась, но он тренируется как сумасшедший два раза в день.

Он тренируется со своей командой: со специалистами по физической подготовке, с физиотерапевтами, боксерами, тренерами. Он пашет изо все сил. Он в потрясающей форме.

Ему осталось внести последние корректировки, чтобы полностью восстановить ногу», – сказал Симпсон.

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