Майк Перри победил Майкла Венома Пейджа в бою на голых кулаках

В первом раунде Перри оформил нокдаун и весь бой старался работать первым номером, но МВП успешно отстреливался.

Бой продлился все 5 раундов, после которых судьи раздельным решением зафиксировали ничью, а по новым правилам в таком случае назначается экстра-раунд.

В итоге в экстра-раунде лучше был Перри, который и победил решением большинства судей. Экстра-раунд был назанчен впервые в истории промоушена.

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