Кудряшов отказался драться с Исмаиловым по правилам ММА: «К Маге хорошо отношусь, но не настолько, чтобы обниматься с ним в лосинах»

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что не собирается драться с Магомедом Исмаиловым по правилам ММА.

«Мага – классный блогер, и я к нему хорошо отношусь. Но не настолько, чтобы надеть лосины и обниматься с ним в партере.

А насчет бокса... Нет никакого желания отказываться от «хлеба с салом» ради возможности нокаутировать актера с рекордом 1:0», – написал Кудряшов в соцсетях.

Вагабов не исключает, что подерется с Кудряшовым на улице: «Он испугается выйти куда-нибудь со мной»

Кудряшов – о бое с Исмаиловым: «Я не против, давайте. Где Мага?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные