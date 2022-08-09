Кудряшов отказался драться с Исмаиловым по правилам ММА: «К Маге хорошо отношусь, но не настолько, чтобы обниматься с ним в лосинах»

Российский боксер заявил, что не собирается драться с по правилам ММА.

«Мага – классный блогер, и я к нему хорошо отношусь. Но не настолько, чтобы надеть лосины и обниматься с ним в партере.

А насчет бокса... Нет никакого желания отказываться от «хлеба с салом» ради возможности нокаутировать актера с рекордом 1:0», – написал Кудряшов в соцсетях.

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