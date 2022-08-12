Дмитрий Кудряшов подерется с чемпионом Hardcore FC Сосланом Асбаровым. Бой пройдет в карде Дацик – Емельяненко 24 сентября

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Hardcore FC Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов следующий поединок проведет 24 сентября. Его соперником станет чемпион полутяжелого дивизиона Hardcore FC на голых кулаках Сослан Асбаров. 

Противостояние состоится в Москве на ЦСКА-Арене, где в главном событии бой по правилам бокса проведут Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.

В последнем поединке Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова в первом раунде.

Кудряшов отказался драться с Исмаиловым по правилам ММА: «К Маге хорошо отношусь, но не настолько, чтобы обниматься с ним в лосинах»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные