Дмитрий Кудряшов подерется с чемпионом Hardcore FC Сосланом Асбаровым. Бой пройдет в карде Дацик – Емельяненко 24 сентября

Экс-чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов следующий поединок проведет 24 сентября. Его соперником станет чемпион полутяжелого дивизиона на голых кулаках Сослан Асбаров.

Противостояние состоится в Москве на ЦСКА-Арене, где в главном событии бой по правилам бокса проведут Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.

В последнем поединке Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова в первом раунде.

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