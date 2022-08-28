Илича не устраивает гонорар за реванш с Шлеменко на турнире в Омске

Сербский средневес Александр Илич не хочет проводить реванш с россиянином на турнире Shlemenko Fighting Championship, который пройдет 30 сентября в Омске.

Как сообщает Metaratings, Илич требует за реванш с Шлеменко значительно больший гонорар, чем за бой на 12 в Екатеринбурге. Серб хочет получить не меньше, чем 50 тысяч долларов.

Ранее менеджер Илича, Люсьен Бакос, заявил, что за победу над Шлеменко в Екатеринбурге его клиент заработал не менее 50 тысяч долларов. Скорее всего, Бакос специально озвучил такую сумму, чтобы в будущем Илич мог получать хорошие гонорары в России.

Магомед Исмаилов: «Нам нужно подраться с Иличем до моего противостояния со Шлеменко»

Шлеменко – болельщикам: «Остается только доказать всем, что это был случайный удар, что это была ошибка»