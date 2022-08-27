Шлеменко – болельщикам: «Остается только доказать всем, что это был случайный удар, что это была ошибка»

Российский боец Александр Шлеменко разместил первый пост после поражения от Александра Илича на RCC 12.
«Извиняюсь за нерадостную весть. Но что сказать? Скажу просто свои ощущения. Да, спору нет, не мой день получился – пропустил удар. Считаю, что судья не дал мне возможность попробовать вернуться.
Не хочу ни в коем случае как-то себя оправдывать или что-то говорить. Буду дальше тренироваться, дальше драться.
Сейчас, когда ты совершаешь такие ошибки, тебе остается только доказать всем, что это был случайный удар, что это была ошибка. Поэтому движемся дальше», – сказал Шлеменко.
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