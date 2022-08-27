Российский боец прокомментировал поражение от Александра Илича на 12 в Екатеринбурге.

«Можно сказать, что это была немного ранняя остановка. А можно и не сказать так. Может, (не останови судья бой на 21-й секунде) все закончилось бы вглухую. А вглухую – это полгода простоя.

Сейчас же все закончилось нокдауном. Уже через неделю Саша сможет продолжить тренировочный процесс. Шлеменко нужно было немного подвигаться.

Я надеялся, что он не включит режим рубаки. В (решающем) моменте он подсаживался, его подловили», – сказал Исмаилов.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым