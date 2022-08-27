Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал поражение Александра Шлеменко от Александра Илича на RCC 12 в Екатеринбурге.
«Можно сказать, что это была немного ранняя остановка. А можно и не сказать так. Может, (не останови судья бой на 21-й секунде) все закончилось бы вглухую. А вглухую – это полгода простоя.
Сейчас же все закончилось нокдауном. Уже через неделю Саша сможет продолжить тренировочный процесс. Шлеменко нужно было немного подвигаться.
Я надеялся, что он не включит режим рубаки. В (решающем) моменте он подсаживался, его подловили», – сказал Исмаилов.
Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым