Тайсону Фьюри разрешили до 1 сентября принять решение о продолжении карьеры

WBC установил для чемпиона тяжелого дивизиона новый срок, чтобы тот принял решение о карьере.

Изначально британцу дали время до 28 августа, но недавно у боксера скончался от ножевого ранения двоюродный брат.

«В связи с трагедией и горем, которые произошли в семье Фьюри, в WBCBoxing решили продлить на одну неделю, до пятницы первого сентября, официальное решение Тайсона относительно его статуса», – написал глава WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, что Фьюри после победы над Диллианом Уайтом в апреле объявил о завершении карьеры, но решил вернуться после победы Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

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