Оливейра – о поединке с Махачевым: «Бой не зайдет дальше первого раунда»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что уверен в победе над .

Чарльз уверяет, что готов к борьбе россиянина, посоветовав тому беспокоиться об ударной мощи бразильца.

«Он однозначно попытается повалить меня – не через ноги, а через бедра. Махачев постарается перевести меня на землю и нивелировать мои ноги.

Он не будет лезть из кожи, чтобы засабмитить меня, а скорее, попытается измотать. Но меня не волнует, что может показать Махачев. Я беспокоюсь о том, что может выдать Чарльз.

Будьте уверены, что бой не зайдет дальше первого раунда. Моя команда работает над стратегией, и я все время буду идти вперед. В моих руках присутствует огневая мощь», – сказал Оливейра.

Чарльз Оливейра – о жестких спаррингах: «Это наш метод. Если вы хотите войны, она придет к вам»