Эдвардс – о возвращении в октагон: «Бой состоится в 2023 году, сейчас есть травмы, с которыми нужно разобраться»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что проведет первую защиту титула не раньше начала 2023 года. По словам англичанина, сейчас ему нужно залечить накопившиеся травмы.

«100 процентов, мой бой состоится в следующем году. Очевидно, что есть несколько травм, с которыми нужно разобраться.

Да, я буду драться в начале следующего года. Я не хочу отсутствовать слишком долго. Начало следующего года, будет отличным для меня.

UFC проводит свои турниры в Лондоне в марте или апреле, верно? Так что да, примерно в этот период я буду драться», – сказал Эдвардс.

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