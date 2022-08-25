Прогноз на бой Чимаев — Диаз: коэффициенты, кто победит 11 сентября на UFC 279

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10 сентября состоится UFC 279, в главном поединке которого непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев подерется против звезды промоушена Нейта Диаза.

Коэффициенты Чимаев — Диаз:

Конечно, трудно не согласится с котировками. Уставший от боев Диаз почти год выпрашивал последний бой по контракту. Не секрет, что старина Нейт намерен выйти побоксировать с Джейком Полом, чтобы обеспечить себе беззаботную старость, получив с десяток миллиона долларов. Однако, зная характер Диаза-младшего, можно предположить, что он захочет уйти громко и дать Хамзату тяжелый бой., но все сводиться к ультимативному плану «Б» чеченца — борьба. Даже в маловероятном стечении неудачного боя в стойке, Хамзат может легко перевести соперника и как минимум удерживать его там. Да, Нейт — феноменальный грэпплер, но, в силу возраста, ему вряд ли удастся что-то сделать голодному и физически мощному Чимаеву.

Единственный шанс Нейта — выдержать напор Хамзата и надеется на то, что чеченец устанет. Тогда он уже сможет работать сам. Тем не менее трудно представить финиш с какой-либо стороны — оба очень стойкие.

Прогноз на бой Чимаев — Диаз: победа Чимаева по очкам.

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