Где смотреть Чимаев — Диаз на UFC 279: когда, во сколько прямая трансляция 11 сентября

11 сентября пройдет UFC 279, где в главном событии состоится громкое противостояние непобежденного полусредневеса Хамзата Чимаева и звезды промоушена Нейта Диаза.

Диаз более полугода выпрашивал у UFC дать ему последний бой по контракту. В планах стонктонского гангстера — провести боксерский поединок против популярного американского блогера Джейка Пола, который уже пару лет вызывает его и Ника на поединок. Нейт идет на серии из двух поражений, которые, как часто это бывает, никак не повлияли на спрос в его боях от фанатов MMA. В ноябре 2019-го Диаз-младший проиграл техническим нокаутом (остановкой врачом) Хорхе Масвидалю, когда они оспаривали в бою титул BMF. Последнее противостояние Нейт проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей на UFC 244. К слову, в последнем раунде Диаз едва не отправил Леона в нокаут. Теперь ему предстоит новое испытание, которое многие эксперты расценивают как самое тяжелое в его карьере.

Чимаев – уроженец Чечни, который в 16 лет переехал в Швецию. Там Хамзат занимался борьбой и подрабатывал охранником в зале, а когда выиграл чемпионат страны, попробовал себя в ММА. Он дебютировал в профессионалах всего два года назад и за это время успел подраться 8 раз. Почти все бои Хамзат закончил досрочно. Сейчас на счету Чимаева 11 побед и 0 поражений.

Где смотреть Чимаев — Диаз на ЮФС 279