Во сколько бой Чимаев — Диаз: время начала боя утром 11 сентября на UFC 279

10 сентября состоится UFC 279, в главном поединке которого непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев подерется против звезды промоушена Нейта Диаза.

28-летний Чимаев последний бой провел в апреле 2022 года на турнире UFC 273, выиграв у Гилберта Бернса единогласным решением судей. На его счету 11 побед и ни одного поражения.

37-летний Диас последний раз выходил в октагон в июне 2021 года на турнире UFC 263, уступив единогласным решением судей Леону Эдвардсу. В его активе 20 побед и 13 поражений.

Во сколько бой Хамзат Чимаев – Нейт Диаз на ЮФС 279

начало турнира в 02:00 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

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