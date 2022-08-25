Во сколько бой Чимаев — Диаз: время начала боя утром 11 сентября на UFC 279

Теги UFC Нейт Диаз Хамзат Чимаев UFC 279 Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

10 сентября состоится UFC 279, в главном поединке которого непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев подерется против звезды промоушена Нейта Диаза.

28-летний Чимаев последний бой провел в апреле 2022 года на турнире UFC 273, выиграв у Гилберта Бернса единогласным решением судей. На его счету 11 побед и ни одного поражения.

37-летний Диас последний раз выходил в октагон в июне 2021 года на турнире UFC 263, уступив единогласным решением судей Леону Эдвардсу. В его активе 20 побед и 13 поражений.

Во сколько бой Хамзат Чимаев – Нейт Диаз на ЮФС 279

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Трансляция будет доступна:

  • на телеканале Матч ТВ (основной кард);
  • в БК Winline;
  • на телеканале Матч Боец!;
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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