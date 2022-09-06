Кард UFC 279 Чимаев — Диаз, Фергюсон — Ли Джинглианг: участники, кто дерется 11 сентября, весь список бойцов ЮФС 279

Теги UFC Тони Фергюсон Хамзат Чимаев UFC 279 Чимаев - Диаз Фергюсон - Джинлианг Бокс/MMA/UFC

В ночь с 10 на 11 сентября в США, Лас-Вегасе на T-Mobile Arena пройдет очередной номерной турнир — UFC 279: Чимаев vs Диаз. В главном событии вечера номер 3 рейтинга в полусредней весовой, шведский боец Хамзат Чимаев встретится с легендарным Нейтом Диазом.

В со-главном событии в октагоне T-Mobile Arena встретится бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, по прозвищу «Эль Кукуй», который после крайнего поражения Майклу Чендлеру решил подняться в полусреднюю весовую категорию. Компании ему составит 14 номер рейтинга полусреднего дивизиона, китайский боец Ли Джинглианг.

Кард UFC 279

Основной кард ЮФС 279

Прелимы

  • Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
  • Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда, тяжёлый вес;
  • Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
  • Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.

Ранние прелимы

  • Норма Джмонт Виана — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
  • Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
  • Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.

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