Дмитрий Кудряшов: «Просто так перебоксировать Усика не получится ни у кого. Нужно что-то экстраординарное»

Российский боксер прокомментировал победу над .

Украинец победил раздельным решением судей и сохранил пояса WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

«Для меня это был интеллектуальный бокс, в котором Джошуа не дали реализовать то, что ему было нужно. Либо он в силу своих психологических возможностей не смог это реализовать.

Несколько моментов было, когда он смог атаковать и устроить силовую рубку. Усик сразу выглядел не так уверенность, но это были единичные и непродолжительные моменты. Александр просто подавил Джошуа.

Люди, которые готовили Джошуа, ждали от него силовой и жесткий напор, грязный бокс. Он же стоял в классической прямой стойке, пытался попасть правой и показался показать что-то боксерское.

В таком ключе выиграть у Усика невозможно. С ним нужно что-то экстраординарное, выходящее за рамки. Просто так перебоксировать Усика не получится ни у кого», – считает Кудряшов.

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