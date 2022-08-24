Фьюри – об Усике: «Не уважаю его и не считаю отличным бойцом»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не видит угрозы в , с которым англичанин может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я мог бы победить Усика после недели тренировок! Поскольку он средневес, мои кулаки пройдут прямо сквозь него.

Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом.

Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде P4P – чепуха, я не ценю его высоко. Я не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом», – сказал Фьюри.

Фьюри хочет 500 млн долларов за бой с Усиком: «Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги»

Фьюри заявил, что к 1 сентября он хочет получить предложение на бой с Усиком, иначе Тайсон завершит карьеру