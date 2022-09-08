Где смотреть UFC 279 Чимаев — Диаз, Фергюсон — Джинлианг: во сколько прямая трансляция 11 сентября

Теги UFC UFC 279 Чимаев - Диаз Фергюсон - Джинлианг Бокс/MMA/UFC

Ночью 11 сентября состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Хамзат Чимаев — шведский боец смешанного стиля (полусредний вес). На протяжении 4 лет является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 11 побед и ни единого поражения. Сейчас он занимает 3 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Его предыдущая схватка состоялась 9 апреля этого года, его противником был Гилберт Бёрнс. В этом бою Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Свою карьеру профессионального бойца он начал 17 лет назад, за это время на счету спортсмена 20 побед и 13 проигрышей. Его крайний бой был проведен 12 июня прошлого года против Леона Эдвардса. В этой схватке Нейт Диаз потерпел поражение единогласным решением судей.

Где смотреть UFC 279 Чимаев – Диаз

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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