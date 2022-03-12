Эдди Хирн: «У нас была честная игра, но Фьюри не захотел драться с Усиком»

Британский промоутер Эдди Хирн в очередной раз заявил, что несет ответственность за срыв поединка против за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

По словам Хирна, Фьюри в какой-то момент перехотел боксировать с украинцем, решив провести защиту титула по версии WBC.

«У нас была честная игра, но Фьюри сказал, что не хочет драться с Усиком. После этого мы преподнесли все как есть, что Тайсон не хочет драться.

Он сказал, что был слишком пассивен для боя с Усиком, даже несмотря на то, что только что провел поединок с Уайлдером.

Все бездействовали, но Фьюри почувствовал, что он должен провести промежуточный бой перед тем, как встретиться с Усиком, вот и все», – сказал Хирн.

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